Agencija za bezbednost saobraćaja podsetila je nedavno da zimski pneumatici moraju biti postavljeni od 1. novembra do 1. aprila ukoliko ima snega i leda na putevima. Dubina gazećeg sloja, odnosno šare na gumama mora biti minimum četiri mm, ali je preporuka da zamenite gume i pre nego što do toga dođe.

- Kada je sneg na kolovozu, lanci se montiraju na pogonske točkove i to na onim deonicama gde je označena obavezna upotreba (obično je to na prilazima planinskim turističkim centrima, na mostovima i usponima gde je moguća česta pojava leda). U naseljenim mestima, vozila ne moraju biti opremljena lancima. U zimskoj opremi autobusa i teretnih vozila obavezna je još i lopata - naglašavaju iz ABS.

Podsetimo, vozilo koje nema zimske pneumatike u ovim uslovima smatra se tehnički neispravnim, a kazne za to se kreću od 10.000 do čak 800.000 dinara, odnosno za pravna lica od 100.000 do 800.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 200.000, a za fizička lica od 10.000 do 20.000 dinara.