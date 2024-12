- Prisustvovao sam jednom od najzanimljivijih koncerata u životu. Bio je to nastup Džimija Hendriksa u Grenalud parku 1968. godine . Posle nezaboravne svirke, sačekao sam Hendriksa želeći da ga upoznam. Prišao sam mu i rekao da sam iz Jugoslavije , da želim da ga intervjuišem i da eventualno ugovorimo njegov nastup u Beogradu. Oduševio se jer do tada nikad nije pričao s nekim ko dolazi iz socijalističke zemlje . Posle toga smo ga vodili u "Aleksandru", tada najbolju diskoteku u Stokholmu . Tu je upoznao svoju buduću ženu, s kojom je dobio dete.

- Kod Laze Šećera smo otvorili diskoteku 1968. i tada kreće uzlet moje generacije . To je bila jedina diskoteka od Trsta do Vladivostoka. Dolazili su svi najviđeniji glumci, pevači. Najviše pamtim Dragana Nikolića koji je voleo da dođe ispred diskoteke sa tristaćem. I onda škripi gumama , a mi gledamo. Kao da je ferari. Svima nam je bio idol .

- Nekadašnji turski ambasador u SFRJ Galip Balkar, koga su Jermeni ubili u Beogradu, je bio moj dobar prijatelj. Živeo je u rezidenciji, bio neoženjen, a voleo život kao i mi. Kaže on meni jedan dan da napravim žurku kod njega, on će da organizuje ketering. Da mi odrešene ruke i ja pozovem strašnu ekipu. Suzana Mančić je bila glavna. Bila je u to vreme lepotica, nema dalje. I on se odmah zaljubio u nju. A ni ona nije bila baš ravnodušna. Lep je čovek bio.