- U ostalim danima do kraja godine jutarnji mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se po pojedinim kotlinama i u nižim predelima zadržavati duže tokom dana. U brdsko-planinskim oblastima uslediće razvedravanje. Minimalne temperature u većini mesta od -5 do nule, lokalno i do -8, a maksimalne od 0 do pet stepeni.