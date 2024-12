Posle obilnog snega u Srbiju stižu ledeni dani i donose minimalne temperature i do -8 stepeni, a takvo vreme će se zadržati sve do kraja godine! U novogodišnjoj noći biće snežnog pokrivača, ali ovog sadašnjeg koji će se u većini mesta uspeti da se zadrži zbog hladnoće, ali neće padati novi sneg.

- U ostalim danima do kraja godine jutarnji mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se po pojedinim kotlinama i u nižim predelima zadržavati duže tokom dana. U brdsko-planinskim oblastima uslediće razvedravanje. Minimalne temperature u većini mesta od -5 do nule, lokalno i do -8, a maksimalne od nule do pet stepeni - rekao je Nikolić i dodao: