- Vi ste ponos Srbije, vi ste ponos srpskog zdravstva. Nastavite tako da radite, ovo nije vaša granica, možete više. Ne obraćajte pažnju može li to neko da sagleda i da li će sagledati za pet do deset godina. Vaši rezultat su ljudi koji su operisani, koji su kod kuće sa svojim porodicama. Ostali vas ne interesuju. To je jedino što se pamti i ostaje iza nas. To ne može niko da izbriše. Država će nastaviti da ulaže, renoviraćemo "Dedinje 1", stvoriti uslove za još veći broj operacija, skinuti liste čekanja.