Za novogodišnje i božićne praznike, ako se za to odluče, građani Srbije u zemlje članice Evropske unije (EU) moći će da uđu kao i do sada – sa važećim pasošem. Naime, automatizovani IT sistem (EES) za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU, a koji je, između ostalog, podrazumevao i davanje biometrijskih podataka (otisaka prstiju i fotografije lica), ove godine neće se primenjivati.