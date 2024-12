- To je dosta česta pojava koja može da upropasti praznike. Dakle, bez obzira koja jelka se unese u dom, osobe koje imaju preosetljivost počinju da kijaju i kašlju, nekada se pojavi i konjuktivitis, a zanimljivo da može da se dogodi crvenilo na koži i interesantno je da te promene upravo i liče na jelku. Onog momenta kada to drvo uđe u kuću i jave se tegobe, uglavnom znači da je to preosetljivost. Svakako da to ne mora da bude samo na polen, već i buđ ili prašina sa veštačkih jelki ukoliko se van novogodišnjih praznika drže u podrumu ili mestu u kući koje se ne obilazi toliko - započeo je Milićević, pa nastavio: