No, posle jednog u nizu napornih dana, ispunjenih fizičkim radom, osetio je umor dok je išao uz stepenice, koji nije prošao ni kada se zavalio u fotelji. Srećom požalio se brižnoj supruzi Snežani, koja ga je naterala da se sutradan odu kod lekara.

Mile je u Nišu radio kao tekstilni tehnolog, ali ga je u Roterdam odvela ljubav, lepa Snežana, koja je tek naučila komplikovani jezik, a on nije znao ni jednu jedinu reč. Tamo nije bilo tekstilnih fabrika jer su deceniju ranije preseljene u Tursku, pa je posao našao na brodogradilištu. Kada je naučio jezik i kada su dovoljno uštedeli, započeli su porodični biznis i od toga dobro prihodovali. Kada se kapital umnožio, vratili su se u Leskovac, gde je devojčica nastavila školovanje.

Po prirodi vredan, Mile je radio zajedno sa majstorima i oko fabrike i oko porodične kuće, podignute još dok su bili u Holandiji. Pre nego što je uveče osetio umor, on je u dvorištu ceo dan nešto razbijao ogromnom macolom, pa je umor pripisao, upravo, macoli.

„U leskovačkoj bolnici angio sala je te 2013. godine bila još nešto novo. Kardiolozi iz Beograda obučavali su dvoje naših lekara. Odmah mi je izvršena koronarografija i utvrđeno da imam začepljenja na tri krvna suda. Budući da se ovde još nije ugrađivao stent, uputili su me u Klinički centar u Beogradu”, priča danas Mile sa smeškom, iako se nije smejao kada su mu rekli da će imati klasičnu, invazivnu operaciju sa otvaranjem grudnog koša.

On je, kako je posle pregleda utvrđeno, imao začepljenje na tri krvna suda, od 45, 65 i 70 posto. Taj pregled iskusne ekipe u Beogradu pokazao je da začepljene sudove ne mogu da očiste stentovi, već da se mora izvršiti njihovo premošćavanje, pa su ugrađena tri bajpasa.

„Operacija je trajala 45 minuta, a šestog dana sam otpušten kući sa samo dva leka. Već tri meseca posle operacije, ponovo sam fizički bio aktivan kao pre i do dan-danas ostao takav”.

“Iako sam otišao u Holandiju zbog moje drage supruge, život u zemlji bez znanja jezika je težak. Teško je i raditi bez znanja jezika, teško je i samo prilagođavanje životu i novom društvu i sistemu. Mogu naši ljudi se hvale zarađenim novcem, ali znamo da uopšte nije lako kada iz Srbije odeš da živiš i radiš u stranu sredinu. To je niz malih ili većih stresova, a organizam pamti. Osim toga, u početku nismo mnogo vodili računa o hrani, pa smo, kao i svi Srbi, konzumirali meso, najviše svinjsko”.

„Sve to je, verovatno, doprinelo da dođe do zakrečenja krvnih sudova. No, hvala bogu, sada osećam da sam zdrav čovek, ali kardiologa redovno posećujem“, zaključuje Mile Bogdanović iz Leskovca.