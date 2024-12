Učenik prvog razreda Druge ekonomske škole u Beogradu 16. decembra, nekoliko dana pre početka zimskog raspusta, u školu je doneo pištolj, navodi se u poruci koja se deli na društvenim mrežama. A to je uradio, kako Kurir nezvanično saznaje, s namerom da pripreti nekolicini drugara koji su razrednom starešini otkrili da nije bio stvarno bolestan, kao što je tvrdio, već da je odsustvovao iz škole zbog putovanja u inostranstvo.

- Dečak je bio u Portigalu, međutim u školu je doneo lekarsko opravdanje da je tih dana bio bolestan. Njegovi drugovi su znali da je bio u inostranstvu i rekli su to razrednoj. Bio je jako ljut zbog toga, posebno zato što je to došlo do direktora škole, koji je čak pozvao njegovu majku na razgovor. Na nekoj njihovoj Vajber grupi pretio je deci da će im se osvetiti - priča izvor Kurira i dodaje da je nedugo potom i, kako se ubrzo pronelo među đacima i roditeljima, doneo u školu pištolj umotan u plastičnu ambalažu.