- Dobili smo 24. decembara obaveštenje posle četiri meseca, da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru ili pravoslavnom hramu na teritoriji Srbije, Republike Srpske kao ni na Hilandaru. Eto, to je novo, to i vi prvi čujete. To nam je juče javljeno iz Niša, a saopštio je Sinod Srpske pravoslavne crkve. To nam je javio đakon Đorđe s kojim komuniciramo i koji nam mnogo pomaže - kažu za Kurir Siniša i Marica, roditelji nestalog Milana Đorđevića.