Ove godine cena prasećeg mesa raste pred Božić. To nije neuobičajeno pred velike praznike. Međutim, cena će mnoge koji slave odvratiti od kupovine celog praseta ili polovine, kako je to nekad bio običaj, pa se sve češće kupuju manji komadi. Kako aktuelne cene komentarišu odgajivači svinja i šta nas čeka do sedmog januara, proverila je novinarka Kurir televizije, Aleksandra Dražić u Sremu, u razgovoru sa svojim sagovornikom Borom Šuljmancem, odgajivačem svinja.