S obzirom na to da je Božićni post u toku potrošnja mesa je smanjena, a cena se nije menjala. Sa većom potražnjom može doći i do skoka cena.

U Čačku na stočnoj pijaci meso je poskupelo i cena svinjetine je "skočila" sa 300 na 350 dinara po kilogramu. Međutim, Budimović smatra da je ovo izuzetak. Iako možda još uvek nisu povećane cene, smatra se da će doći do poskupljenja tokom praznika i to najviše oko Božića.

- Poslednjih meseci nije dolazilo do promene cena žive vage i to je najbitniji imput u formiranju cene proizvoda. Realno nije očekivati da dođe do nekih velikih oscilacija. Sada smo u vremenu posta tako da je smanjena potrošnja mesa svih kategorija. Ide Nova godina, Božić kada će biti povećana, ali tu ima limita neće niko kupovati dva tri puta više nego što mu je potrebno - rekao je Budimović i dodao: