Šta je najprivlačnije turistima u Srbiji, u emisiji " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji otkrili su Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) i Miodrag Popović, direktor TO Beograd.

- Sve se razvija, Beograd nosi preko 50% ukupnog prometa i to je tako bilo i tako će i biti i u nekom doglednom periodu. Beograd je najveća atrakcija koju možemo u ovom trenutku da ponudimo. Ovo o čemu je pisano i u BBC-u se odnosi uglavnom na prirodne lepote Srbije, pričamo o nacionalnim parkovima koji su fantastični, o Tari, Uvcu, o meandrima Morave. To su prirodne prednosti koje mi nudimo i gde sve veći broj stranaca dolazi i obilazi to. Ipak, Beograd ostaje kao centralno dešavanje i najveći broj gostiju i ove godine za praznike biće u Beogradu - rekao je i dodao: