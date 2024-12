- Zbog mutacije gena u Minjinom organizmu se nagomilavaju štetne materije koje uzrokuju čitav niz komplikacija - svakodnevni, nekontrolisani epi-napadi, a tu su i one da i dalje ne govori, ne sedi, ne hoda... Suština razvoja ove terapije je da uvede normalan ADSL gen u nervni sistem pacijenta, što bi omogućilo trajno pobošljanje njegovog zdravstvenog stana - objašnjava za Kurir Iva Milačić, Minjima mama, koja je genetičar i blisko sarađuje sa kolegama iz Dalasa.

U ovoj, i dalje prekliničkoj fazi, gensku terapiju primaju miševi oboleli od ADSL deficijencije, kod kojih se prati dolazi li do poboljšanja.

- U obavezi smo da uplatimo drugu od četiri rate kako bi istraživanje i bilo nastavljeno. Do sada smo dali oko 150.000 dolara. A za drugu ratu nam nedostaje oko 40.000 dolara. Nadamo se opet da će nam ljudi pomoći, jer ovo nije samo nada za našu Minju već i za svu decu sveta obolelu od ove retke bolesti, kao i za buduće generacije. Podsećam da nigde na svetu ne postoji odobrena terapija za ADSL. Jedina terapija koju koriste oboleli je ona kojom pokušavaju obuzdati posledice, tj. epi-napade. I to je uglavnom bezuspešno. Terapija koja bi tretirala uzrok, tj. gene ne postoji, mi se borimo da do nje dođemo. Za dobrobit svih sa ovom retkom dijagnozom.