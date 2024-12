Ministar se zahvalio organizatoru i svim članovima Policijske asocijacije „Evropski policajci nacionalnih manjina“ na svakodnevnom radu i postignutim rezultatima, a posebno je istakao značaj ovih rezultata, ne samo za one predstavnike nacionalnih manjina koji su zaposleni u MUP-u, već i za one koji to žele da budu, kao i za celo Ministarstvo, ali i za Republiku Srbiju.

„Da vam kažem da su vrata Ministarstva unutrašnjih poslova i naše policije otvorena za pripadnike nacionalnih manjina, da to nije samo odraz neke i nečije želje ili volje, to je i potreba. To je potreba države Srbije u celini, negujući princip nacionalne ravnopravnosti ali, sa druge strane, to je i policijska potreba, imajući u vidu razne lokalne samouprave gde je potrebno, sećam se i za vreme mog prethodnog perioda kad sam bio ministar, kada smo toliko puta govorili o tom konceptu policije u zajednici, a to je poznavanje jezika lokalne zajednice“, naglasio je ministar Dačić i poručio članovima ove asocijacije da i svojim ličnim primerom doprinesu, kako bi se što veći broj pripadnika nacionalnih manjina prijavljivao za rad u MUP-u, kao i da što veći broj njih bude i na rukovodećim mestima.