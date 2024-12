U Srbiji će danas biti pretežno sunčano na severu Banata, u Bačkoj, Sremu i zapadnoj Srbiji, a u ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, posle podne ponegde na jugoistoku uz kratkotrajno provejavanje slabog snega , saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od minus tri do jedan, a najviša dnevna od jedan do šest stepeni.