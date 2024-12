- Posledice kasnije u životu zavise od toga koliko su one ozbiljne. Opekotine i povrede mekih tkiva ne ostavljaju posledice, dok teže povrede kostiju, tetiva i mekog tkiva i dovode do amputacije jednog prsta, dela prsta ili više prstiju šake. To je vrsta invaliditeta, kaže se da ako amputirate čoveku palac on je izgubio funkciju ruke za 60% - navodi on.