- Od horor priče do magareće bajke - taman za kraj godine! Svi Đoletovi dosadašnji troškovi su pokriveni i na tome smo beskrajno zahvalni našim divnim prijateljima iz FB grupe Baby’s friends for animals in need, dok zahvalnost za sređena kopita ide našoj dragoj anonimnoj donatorki. Ukoliko pak poželite da pošaljete za poneku šargarepu za cimere i ulepšate im novogodišnje praznike, biće presrećni! - navodi se u objavi azila "Staro brdo".