- Ne može dugo. Sve zavisi od spoljne temperature. Normalna telesna temperatura ljudskog tela je 36 do 37 stepeni. Kada ona padne na 33, srce neće stati ali treperi, nije efikasno. Kada su napolju temperature minus 15, naš organizam nije adaptilan za toliko niske temperature. On bolje podnosti visoke temperature, čak plus 40 stepeni nema tolike posledice - kaže Ristić.