- Baka Ruskinja me je poljubila u čelo, odjednom, usred vođenja. Turci su me pitali: "Da li vi nas gotivite nakon svega?" Klinac (koji je sve vreme pravio halabuku) me je pitao: "Jesi ti nekad pomislila da odeš na dijetu?" Učiteljica me je pitala da li mogu da obrišem dete nakon WC-a (dete je bilo treći osnovne) - navela je Anja.