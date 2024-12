"Pored toga što su naša deca trpela oblike i vršnjačkog nasilja, i seksualnog nasilja, bili smo kooperativni, pokušali da intervenišemo na neki način, shvatamo da sad dolazimo još u jednu borbu sa lažnim optužbama"

Čitavo odeljenje OŠ "Sveti Sava" u Beogradu nije pohađalo nastavu od 18. decembra do kraja polugodišta. Razlog za izostanke čak 29 učenika je jedan dečak za kog roditelji ostale dece tvrde da već dve godine zlostavlja učenike.

Šta sve podrazumeva ovo zlostavljanje i kroz kakve traume sve prolaze i deca ispričali su njihovi roditelji za Kurir televiziju.

- Gomila dece trpi nasilje već dve i po godine. Radi se o dečaku kome je to bila treća škola u prvoj godini svog školovanja. On je kod nas došao u drugom razredu. Mi pretpostavljamo da je zato baš došao u naš kolektiv, obzirom da se radi o jednoj jako kompaktnoj grupi roditelja, što se i sada vidi, jednoj jako prijatnoj i finoj učiteljici, jednoj divnoj deci koja nisu imala incidenta - počeo je Miloš Marinković.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da su problemi nastali njegovim dolaskom, a da su roditelji prvo pokušali da reaguju iz svoje pozicije razgovorom sa svojom decom, ali i roditeljima dečaka što, kako kaže, nije bilo moguće:

- Direktor škole i ostale vaspitno-obrazovne institucije u ovom slučaju definitivno nisu bile uključene i to je dovelo do ove naše eskalacije. Svaka inicijativa sa nama na neki način je odbijena. Mi smo, nažalost, istupili svih 29 učenika, to je 58 roditelja, sa časova kako bismo pokazali da jednostavno očekujemo reakciju i očekujemo da naša deca budu zaštićena.

On kaže da se roditelji trenutno ne osećaju bezbedno da svoju decu pošalju u školu, a objasnio je i šta je tačno dovelo do kulminacije:

- Sve je kulminiralo prijavom protiv jednog dečaka iz našeg odeljenja koji je optužen od strane dotičnog dečaka, odnosno njegovih roditelja za vršnjačko nasilje protiv koga je pokrenut postupak. Radi se o dečaku koji ima 25 do 30 kilograma i definitivno taj vid telesnih povreda koje su navedene uz neki lekarski nalaz koji će se verovatno utvrditi putem advokata kako je nastao, ne može da se desi - ispričao je Marinković.

Foto: Kurir Televizija

On kaže da su sredinom decembra saznali da dete sa navodno povređenim rebrom, kako tvrdi lekarski predmet, sve vreme pohađa nastavu, trči i igra se tokom časova fizičkog vaspitanja, što sa takcim prelomom nije moguće:

- Pored toga što su naša deca trpela oblike i vršnjačkog nasilja, i seksualnog nasilja, bili smo kooperativni, pokušali da intervenišemo na neki način, shvatamo da sad dolazimo još u jednu borbu sa lažnim optužbama i u tom momentu u našu borbu uključujemo i advokata, što u školi na pravi način nije shvaćeno - kaže Marinković.

Marinković kaže da oni ne žele da pomognu samo svojoj deci, već i dotičnom dečaku, a onda je još jedan otac, Nenad Ilić, dao primere nasilja koja su ova deca pretrpela:

- Mi imamo devet prijava kao roditelji što se tiče tog dečaka. Gurnuo je na stepenicama koje su izuzetno strme devojčicu koja se jedva spasila tako što se uhvatila za gelender i povredila. On svakodnevno nekoga udara, to su oblici raznog fizičkog nasilja, Šutira stolice, šutira drugu decu. On sam sebe povređuje. Ja sam rekao juče, meni je žao tog deteta, s njim treba ozbiljno raditi.

Ilić kaže da dečak samog sebe povređuje, davi, grebe, udara, sakriva se ispod stola, a kaže da je pokazao i oblike seksualnog nasilja:

- On je svašta slao na Viber grupe gde su deca bila uključena, pa su ga zato isključivali. Imamo pretnje da je on deci pretio da će im ubiti majku i oca i roditelje. On deci svašta pokazuje u toku časa seksualnog karaktera. Znate, i to nije jedan izolovan ili dva ili devet incidenta. Tu ima mnogo više stvari koje on svakodnevno radi.

Roditelji ističu da na sastanku sa svim roditeljima, advokatom koji je ovlašćen za postupanje sa maloletnicima i direktorkom škole, ona nije želela da razgovara u prisustvu advokata:

- Ja postavljam pitanje zašto. Vrlo ona dobro zna celu priču. Pedagog je odmah ustao i otišao, nije hteo da prisustvuje. Ona priča kako nije bila upoznata, bila je. Pa i učiteljica sama je rekla da se sve vreme konsultovala sa direktorkom i pedagogom.

Roditelji kažu da se oni javnosti obraćaju kako se ne bi dogodilo najgori scenarijo kakav je mogao da se vidi u Ribnikaru, te pozvali nadležne institucije na hitnu reakciju:

- Mi imamo samo dva zahteva. Da sklonimo opasnost od naše dece, da se mali izmesti iz našeg odeljenja. Drugi je da se obustavi postupak ili povuče kazna za dečaka na osnovu lažnih papira, to mogu da kažem. Ovde samo vidite par roditelja, ali svih 50 roditelja stoji iza nas.