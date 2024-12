bog čega je to tako i zašto uopšte dolazi do ovakvih pojava za Kurir televiziju objasnila je meteorološkinja Dorotea Stanojević:

Ovo su sve opasnosti mokrog snega: Snežni pokrivač se topi rapidnom brzinom, može doći do poplava Izvor: Kurir televizija

- Veća količina padavina je izazvana većim isparavanjem vode. Kako je vazduh topliji, on može da primi više vodene pare. Dolazi do kondenzacije i stvaraju se velike snežne padavine, ali pošto je malo toplije nego ranije, za 1,8 stepeni od prosečne temperature u Srbiji, smanjuje se broj ledenih i mraznih dana pa to sprečava sneg da se zadrži.