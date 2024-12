Do kraja dana u Vojvodini i u delu centralne Srbije, uključujući i područje Beograda, zadržaće se pretežno sunčano, objavljeno je na sajtu RHMZ, dok će u ostalim predelima biti umereno do potpuno oblačno, a popodne se ponegde na jugoistoku može očekivati kratkotrajno provejavanje slabog snega.

- U subotu ujutro očekuje se slab i umeren mraz i poledica usled zaleđivanja mokrih površina. Na istoku i jugoistoku Srbije umereno do znatno oblačno. U ostalim krajevima jutro delimično vedro, a danju pretežno sunčano, osim u Vojvodini, gde će doći do stvaranja i postepenog širenja magle i niske oblačnosti. Najniža temperatura od -6 do -1 stepen, lokalno i do -9, a najviša od 0 do 6 stepeni. Uveče i u toku noći magla u većini nižih predela, po kotlinama i dolinama reka. Magla će smanjivati vidljivost ispod 200 metara - navode iz RHMZ.