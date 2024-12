- Ako ste u mogućnosti, čučnite pored psa i zagrlite ga, on vas vidi kao vođu čopora. Ukoliko ste u kući, zavucite se u protorije gde imate bolju zvučnu izolaciju, ako to nemate, onda pustite muziku koja bi prekrila spoljašnju buku. Ako ni to ne pomaže, obratite se veterinaru kako bi dao sedative za vašeg ljubimca, ali nikako to ne radite na svoju ruku. Ukoliko imate papagaja, pustite snimak nekog dugog papagaja kako bi oni mogli da čavrljaju.