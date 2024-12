- Ovde sam pre godinu, dve doneo ikonu Svetog Nikole da nas sačuva. To je porodična slava - kaže on i krsti se.

- Samo da neka zmija ne iskoči - kaže on objašnjavajući da je to kraj kuće.

- To je kraj. Ali, ovo je tek početak. Ništa nema kraja - zaključuje on.

- Prvi deo, papirološki, je davno završen i od grada Karlovca, to jest opštine, čija je to obaveza je traženo da nam se napravi put koji je zarastao usled 20 godina nekorišćenja. Zbog poslovnih obaveza nisam imao vremena da se posvetim ovom projektu, ali doći će vreme i za to. Sve ide svojim tokom. Svakako, iz opštine nisu baš nešto otvoreni za pomoć, tj. ne odgovaraju na poruke - kaže on, dodajući da neće odustati jer je opština to dužna da uradi.