Zdravstveni sistem Srbije od danas je bogatiji za još devetoro srpskih lekara, povratnika iz inostranstva , koji su posle više godina rada van naše zemlje odlučili da se vrate u Srbiju, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da je to još jedan u nizu uspeha koji je ove nedelje postiglo srpsko zdravstvo.

On je lekarima povratnicima danas u Palati Srbija uručio ugovore o radu i poželeo mnogo sreće i uspeha , ali i još jednom uverio u to da su im vrata Ministarstva zdravlja uvek otvorena.

- Mi našu misiju sprovodimo, a to je da se ljudi vrate kući, da budu sa svojim porodicama. Istovremeno da zapošljavamo najbolje diplomce i skraćujemo liste čekanja i moje pitanje za građane Srbije je da li to žele da nastavimo da radimo i u budućnosti i da li je to put kojim žele da zdravstvo ide - naveo je ministar Lončar.