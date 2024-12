- Mi smo tek nedavno saznali da je to njemu u tom momentu već treća škola! Prvi problemi su se javili krajem 2022. godine. Mojoj ćerki je izgovarao pogrdne reči, šutirao je njenu stolicu, čak je i pala sa stolice prilikom tog šutiranja. Vršio je mobing. Ona je krenula da se povlači u sebe, nije htela odmah da kaže šta je, već da želi da se ispiše, da bi na kraju saznali za to nasilje - ispriča je Kurir nedavno roditelj devojčice.

- To zvuči dosta nerealno, jer je išao u školu, na fizičko... To je okupilo nas roditelje na sastanku bez roditelja tog problematičnog decaka, učiteljica je bila tu. Dolazimo do saznanja da je od 29 dece, njih 10 imalo problema sa istim detetom. To su bile psovke, guranja niz stepenice, bilo je psihičkog, fizičkog i nasilja seksualne konotacije!