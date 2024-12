Slično vreme zadržaće se do kraja godine - po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima maglovito i tmurno uz slab do umeren mraz i poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Minimalne temperature u većini mesta od -6 do 0, lokalno i niže, a dnevne od 3 do 8, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj krajini do 13 stepeni.