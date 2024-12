- Školovala sam se u Ćupriji, a onda 23 godine radila u domovima zdravlja, ambulantama. Imam dva odrasla deteta koja su morala na fakultet. Kako smo iscrpeli sve finansije morala sam da pomognem deci i odlučila da odem u Nemačku. Diploma mi je odmah priznata samo je trebalo da naučim B1. Vizu sam čekala godinu i po dana. To je bio jedini problem. 2019. sam dobila posao u domu za stare u Frankfurtu - priča Markovićeva i dodaje:

- Najveći problem u domovima za stare kod njih je što nedostaje radnika. Morala sam da odradim daleko više od propisanog. Plate jesu bolje nego kod nas. Tu sam se zadržala dve godine, a onda dobila posao nege pacijenata u kućnim uslovima. To su pacijenti koji su u komi uglavnom, ali su u kućnim uslovima da bi bili sa porodicom.

Dragana pojašnjava da joj je posao bio da 12 sati bude pored pacijenta, da nadlegda aparate. To joj je, ističe, bilo lakše, a i plata je bolja. Odgovornost je bila veća, ali nije morala previše da komunicira.

- I to sam radila skoro dve godine. Deca su se u međuvremenu iškolovala i poželela da dođu, ali ja nisam želela da mi deca odrastaju tamo. Htela sam da se vratim. Ovde jeste dobar posao, ali Frankfurt je multikulturalna sredina, ovde žive svi narodi. Moraš biti obazriv sa svakim. Nemci drže do sebe, poštuju svoje i nisu toliko gostoprimljivi prema strancima. Počeli su i da se bune odakle toliko stranaca u njihovom gradu. Smetalo im je to.