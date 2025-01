Poslednjeg dana 2024. u Srbiji će ujutru biti slab, umeren mraz i poledica, a u nižim predelima i magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati i u toku dana. Najniža temperatura od -5 do nule, a najviša dnevna od tri do osam stepeni. Prvog dana nove godine magla i slab mraz, a u toku dana sunčano i toplije. Jutarnje temperature od -6 do nule, maksimalne dnevne od šest do deset stepeni. U četvrtak otopljenje, posle maglovitog jutra očekuje se sunčano vreme s dnevnim temperaturama od osam do 14 stepeni. Od petka do Božića čeka nas oblačno vreme. U petak na severu, a od subote i u ostalim predelima, mestimično kiša i sneg.