- Mogu da unestu lični prtljag bez plaćanja dažbina i robu u vrednosti do 3.000 eura, na koju će im se naplatiti carina. Kada je roba do vrednosti od 100 eura, carina se ne naplaćuje - kaže Antnojiević.

On navodi da su građani u obavezi da robu prijave carinskim službenicima, a da postoji mogućnost da im roba bude zadržana ili plate neočekivane dažbine ukoliko ne budu informisani pri prelasku granice.

- Ukoliko namerno ne prijave robu to je carinski prekršaj. Platić ekaznu a roba će biti zadržana. Imamo nekoliko opcija kako to može da se završi, ali ni jedna nije dobra po putnika - kaže on.