Nikolu Vučićevića (75) iz Beograda upoznajem pre nekoliko dana u Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" . Velika je proslava trihiljadite operacije na otvorenom srcu u ovoj godini, seku tortu. U prvom je redu. Ipak je on domaći ovde, evo već tri decenije.

- Samo što sam preživeo četvrtu komu zbog jetre i taman se spremao da zamolim prof. dr Delića da me malo ranije pusti kući, imao sam neke obaveze, kad će on: "Nikola, postoji mogućnost da se danas transplantiraš." Tri sekunde mi je trebalo da kažem: "Neću napolje, idem na transplantaciju." Bez straha sam otišao u salu, čuveni prof. dr Božina Radević je uradio transplantaciju - priča za Kurir Nikola, koji je tada imao 46 godina, pa veli:

- Čuveni prof. dr Predrag Lalević sutradan dolazi da mi prenese poruku Medicinskog odeljenja SANU i Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva da prestanem da pričam gluposti, da će me isključiti iz svih udruženja i da mi prenese poruku akademika Isidora Papa da oni to nisu radili za vreme Tita i Kardelja, kada je bilo svega, i da ne pričam gluposti. I ispratim profesora rekavši da ću i njega staviti u tim, na šta kaže da sam nepopravljivo lud - kaže prof. Bojić, pa dodaje:

- Neki doktori su nakon nekoliko godina priznali da su imali osećaj kao da su me poslali na klanicu, jer sam posle životinja bio prvi čovek koga su transplantirali - seća se Nikola.

- Dovedem Boška Peroševića, tadašnjeg predsednika Vlade Vojvodine, kod sebe u kancelariju: "Treba mi 300 svinja landras rase." On zapanjen, a moj otac, koji se tu zatekao, kaže: "Sine, dosta nam je 10", misleći da je za kuću u selu kod Kolašina. Mesecima sam jurio Peroševića, dok jednom ne nazva: "Stiže kamion večeras." Kad se pred "Dedinjem" čula ciča svinja, rekoh: "Kud ću sad kad novinari rastrube, što mi je ovo trebalo?!" - seća se prof. Bojić, pa nastavlja:

- Kad je prva svinja preživela, dežurao sam s timom da bismo je pratili. Zove me Slobodan Milošević i kaže da je Milan Milutinović imao infarkt i da hitno idem u Institut da ga sačekam. Rekao sam da će ga čekati kompletna ekipa, a da ja pacijenta na VMA ne ostavljam. Životno je važno bilo da ispratimo koliko će i kako živeti svinja, da naučimo kakvu terapiju da dajemo i kako da se organizujemo u postoperativnom toku. Milošević je došao na VMA da me nađe i rekao: "Niko ne zna koliko si ti lud" - priča direktor "Dedinja".

Dolazi vrela, sparna julska noć '95. Dr Bojić ide u Novi Sad, na poziv prof. dr Vuka Florijana, da drži predavanje u Rotari klubu, ali uz uslov da se ne oduži. Jer on ima plan - traži načelnika neurohirurgije u Kliničkom centru Vojvodine.

- Ne nađemo ga u stanu, već u selu kraj Novog Sada, u pola jedan noću bere kajsije u dvorištu! Kažem mu da znam da imaju donora, a on će: "Imamo ga od pre dva i po sata." Kao da me je Bog dozvao. Ali kaže mi i: "Ako ovo neko sazna, neću imati glavu na ramenima", jer sam bio u ratu s "Kamenicom". Pošto nikome više nisam verovao, s prof. Florijanom prvo idem u vešeraj bolnice, obučemo uniforme i odlazimo do tog momka. Profesora sam postavio pored njega da ga ne bi skinuli s aparata, a ja sam satima pričao s njegovom porodicom, dok nisam dobio odobrenje za doniranje organa - seća se, pa veli kako je dalje bilo: