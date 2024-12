Slušaj vest

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić priredio je danas, u Medija-centru u Gradskoj kući, tradicionalni novogodišnji prijem za novinare, kamermane, fotografe, glavne i odgovorne urednike i direktore medijskih kuća iz ovog grada. On je, tom prilikom, istakao da je 2024. godina bila teška i izazovna i podsetio na sve, kako je rekao muke, od kovida, ekonomskih kriza, energetskih kriza, ratnih kriza na rusko-ukrajinskom ratištu pa sad i na bliskom istoku u Gazi, te da je na sve te muke Subotica početkom godine imala izuzetno jak hakerski napad na sajt grada, od koga se dugo oporavljala ali ga je prevazišla.

„Najvažnije je da smo zadržali stabilnost grada, naročito finansijsku. Jedna smo od retkih lokalnih samouprava koja je u izuzetno pozitivnom, što se kaže skoru. Zadržali smo i političku i sve druge stabilnosti koje utiču na život u ovom gradu. I reći ću ovo prvi put, ogromna, velika zahvalnost mojim voljenim Subotičanima koji ovih dana drže patriotski čas mnogima kako se voli svoja država, kako se voli Srbija“, naglasio je Stevan Bakić.

On je istakao da je ponosan na svoje sugrađane, jer po ko zna koji put daju pozitivan primer drugima i zbog toga im je izrazio neizmernu zahvalnbost.

„Kao što sam mnogo puta rekao odavno su se oni opismenili po svakom pitanju, naročito političkom. Ne može više niko njih da zavede i sa njima da manipuliše. To su moji Subotičani, izuzetno sam ponosan na njih, ne mogu ni da vam kažem koliko sam ponosan niti mogu da predstavim koliko ih volim i poštujem. Gospodski daju primer po svakom pitanju“, rekao je Stevan Bakić.

On je, ovom prilikom, napomenuo da sa svojim timom priprema Subotica Expo 2027.

„Uradićemo i promociju projekata ali treba prvo da se dogovorimo sa državnim vrhom da vidimo šta će država moći da nam pomogne da uradimo. Biće lepo, bićete svi zadovoljni i to je ono što sam već rekao da Subotičani imaju čemu da se nadaju, imaju ozbiljnu i odgovornu lokalnu samoupravu koja ih vodi pravim putem i koja se svaki dan trudi i radi. Da li može bolje, pa uvek može bolje. Postoji sigurno neko ko može bolje i tome koji smatra da može bolje, ja ću s radošću prepustiti poziciju. Ja sa svojim ljudima dajem sve od sebe, najbolje što mogu, najbolje što znam, jer ja ću i sutra da živim u Subotici i ne želim da obaram i sklanjam pogled pred bilo kim. Kad budem odlazio s ove pozicije želim da odem mirne savesti da sam uradio sve što je bilo do mene i da sam uradio sve što sam mogao“, rekao je Stevan Bakić.

Izuzetnu zahvalnost gradonačelnik Bakić izrazio je i svim zaposlenim u lokalnoj samoupravi koji su, kako je rekao, dali i uložili mnogo rada i truda, mnogo energije da bi Subotica imala rezultate koje ima.

„Zahvalio bih se strateškom koalicionom partneru Savezu vojvođanskih Mađara sa kojim je, kao što svi znate, saradnja nikad bolja, na istorijskom maksimumu. Zaista, mogu samo da pohvalim kolegu, predsednika Skupštine grada Daniela Đivanovića, zamenicu gradonačelnika Čilu Goli i sve ostale. Jednom prilikom sam rekao, a to se potvrđuje svaki dan - privilegija je živeti u Subotici, a kamoli obavljati jednu ovakvu funkciju“, kazao je Stevan Bakić.

Upitan kako komentariše podršku dekana Ekonomskog fakulteta studentima u blokadi kao i direktora Gimnazije, gradonačelnik Bakić se najpre zahvalio na postavljenom pitanju, a potom naglasio da će biti iskren, otvoren i da će nazvati stvari pravim imenom.

„Svi koji me poznaju znaju da je moja bezbednosna kultura dovedena do savršenstva, ja sve znam i sve pratim. To što ja ne reagujem do određenog momenta to je što se kaže drugi par cipela. Ekonomski i Građevinski fakultet se nalaze na teritoriji grada gde sam ja gradonačelnik i samim tim itekako sam zainteresovan šta se tamo događa. Ekonomski i Građevinski fakultet su dve obrazovne ustanove svetle prošlosti gde su obrazovane mnoge generacije vrhunskih stručnjaka koji danas zauzimaju pozicije u državi Srbiji ne samo u gradu Subotici i poznati su na daleko. Mi nažalost sada trenutno imamo situaciju da nam se na mestu dekana naleze dve bitange, rekao sam da ću da nazivam stvari pravim imenom. Nalaze se znači dve bitange. Na Ekonomskom fakultetu je dekan taj koji prisiljava taj mali broj studenata da iskazuju neki protest protiv nekoga. Nije blokirao finansije da ne prima platu, to redovno prima, ali je poslao obaveštenje da se otakazuju januarski rokovi. Znate li vi koliko sam dobio pisama, poziva i poruka roditelja studenata da pitaju o čemu se radi i šta ako njihova deca izgube godinu. Ko je za to odgovoran, ko snosi tu odgovornost? U pitanju je dekan, jedan profesor i njegova sestra ali to će doći momenat kada ću mnoge neke stvari da obelodanim“, istakao je Stevan Bakić.

Ova druga bitanga sa Građevinskog fakulteta, nastavio je Stevan Bakić, je u prisustvu mojih saradnika, tražio uslugu ispred Grada. Radilo se o komasaciji poljoprivrednog zemljišta, pošto je on dokazani ekspert koji je muljao po drugim lokalnim samoupravama, pa kada je dobio negativan odgovor dao se na drugu stranu sa zetom, pa je vršio pritisak, samo je tamo studentski parlament odbio, ali on i dalje vrši pritisak.

„Ja ih sada javno pozivam i jednog i drugog, a daću im rok do pravoslavnog Božića, a onda ću se baviti samo njima, da daju ostavke i ne samo na mesto dekana nego da se povuku iz profesorske struke da je ne brukaju i ne sramote. Ko njima daje za pravo da manipulišu sa tom decom, ko njima daje za pravo da ta deca gube godinu? Ko daje za pravo toj bitangi na Ekonomskom fakultetu da on otkazuje rokove, da se igra sa roditeljskim budžetima? Jako mi je stalo do oba ova fakulteta, u mom su gradu, želim da ih vratim na stare staze“, naglasio je Stevan Bakić.

Što se tiče direktora Gimnazije, prema rečima Stevana Bakića, nije bilo prisustva i podrške blokadama.

„Ogroman pritisak bivših đaka Gimnazije je bio na Gimnaziju ali je to dostojanstveno odbijeno. Sada govorim svim direktorima škola da im prenesem i potvrdim ono što je i poručio predsednik ove države, da poštuju zakone, da se ne igraju, jer itekako podržavam i nemam emocije prema onima koji budu kršili zakon. Ostaće bez posla. Moraju da poštuju zakone ove države. Ne meša se niko nikome niti uskraćuje slobodu, ali zakon mora da se poštuje, čak i previše za moj ukus liberalan za mnoge stvari, jer je ovo skandal što se događa u određenim gradovima. Ponosan sam na koji način smo mi, dostojanstveno, uradili završnu budžetsku skupštinu. Ono je gospodski. Postoji kritika, postoji sukob mišljenja ali nema skandala niko se ni na koga nije zaletao, na šta to liči. Na kraju krajeva građani su ti koji daju nama poverenje da li će gradonačelnik da bude Bakić ili neće oni će da ocene da li je Bakić radio ispravno ili nije. Nije ovo divlji zapad, pa i na divljem zapadu su postojali zakoni, katastrofa je da otimamo jedni od drugih da li vlast, pozicije ili nešto drugo. Nadam se da sam odgovorio na pitanje i ponavljam da ću svoju reč održati, da im do pravoslavnog Božića dajem rok da napuste te pozicije, jer ne zaslužuju da budu na čelu takvih institucija kakve su Ekonomski i Građevinski fakultet u Subotici. Mada sumnjam da oni, i jedan i drugi imaju koliko toliko dostojanstva. Ponavljam mnoga velika imena su dala ta dva fakulteta i moja je obaveza da ih zaštitim, da ne dozvolim da ih iko ukalja“, podvukao je Stevan Bakić.

Svim prisutnim na tradicionalnom prijemu i njihovim porodicama , kao i građanima gradonačelnik Bakić je poželeo dobro zdravlje, da im naredna godina donese blagostanja, naročito da bude mira, ljubavi, razumevanja i po njemu ono najvažnije je da bude jedinstva.

Prisutnim predstavnicima medija obratio se i predsednik Skupštine grada Daniel Đivanović. On se takođe zahvalio gradonačelniku na lepim rečima i u ime Skupštine grada Subotice se zahvalio svim medijima na tačnom i objektivnom izveštavanju.

„Zahvalio bih se takođe i celoj gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom na saradnji u ovih šest meseci, zaista nemam nijednu zamerku na ovaj period, zahvaljujem se celoj ekipi subotičkih koalicionih partnera, zahvaljujem se naravno mom timu Skupštine grada Subotice. Želim svima dobru saradnju i srećnu Novu godinu“, rekao je Daniel Đivanović.