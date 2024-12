- Do kraja dana u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova magla koja će smanjivati vidljivost na manje od 200m, a lokalno i na manje od 100m. U ostalom delu zemlje pretežno vedro i hladno. Lokalno se usled niske temperature očekuje i stvaranje poledice usled zaleđivanja mokrih površina - navodi se u RHZM najavi.

- Slično vreme zadržaće se i sutra (31.12.) — ujutro slab i umeren mraz i lokalna pojava poledice. U Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka, kao i visoravnima, maglamagla. Tokom dana pretežno sunčano, osim u Vojvodini gde će se magla zadržati duže tokom dana. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -6 do 0 °S, a najviša dnevna od 4 do 9 °S, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije — oko 1 °S, a u Negotinskoj Krajini do 13 °S.