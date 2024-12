On je naglasio da je velika čast biti komandir raketne baterije za protivvazduhoplovna dejstva i raditi na najmoćnijem raketnom sistemu PVO koji naša zemlja ima. Takođe, dodao je da je obuka na raketnom sistemu realizovana u Narodnoj Republici Kini i da je proces obuke bio kompleksan.

Raketni sistem za PVD FK-3 može da gađa različite tipove aviona, helikoptera, krstarećih raketa, bespilotnih letelica i projektila vazduh–zemlja koji lete pri brzinama do 1.000 m/s, na visinama do 27 km i daljinama do 100 km. Namenjen je za odbranu političko-administrativnih i privrednih objekata, jedinica Vojske Srbije, rejona i pravaca na teritoriji od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora. Angažuje se na zadacima kontrole i zaštite suvereniteta vazdušnog prostora Srbije.