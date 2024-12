Tokom dana će biti pretežno sunčano, osim u Vojvodini gde će se magla duže zadržati. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od minus šest do nula stepeni, a najviša dnevna od četiri do devet stepeni. U mestima gde će se zadržati magla, biće hladnije - oko jedan stepen, ali u Negotinskoj Krajini biće znatno toplije - do 13 stepeni. Tokom novogodišnje noći će biti vedro, u nižim predelima maglovito, a temperatura od minus tri do jedan stepen.