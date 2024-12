- Učenici su do 30. decembra 2024. godine imali mogućnost da se izjasne koji će predmet od pet ponuđenih – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu. Elektronskim putem, preko portala Moja srednja škola prijavilo se 71,5 odsto učenika, dok je pisanim putem u školi bilo 28,5 odsto prijava.

- Od 20. do 24. januara 2025. godine učenici mogu da provere svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi. Ukoliko se predomisle, odnosno žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 29. i 30. januara 2025. godine. Konačnu odluku iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu učenici će moći da donesu nakon probnog završnog ispita u periodu od 7. do 10. aprila 2025. godine. U tom periodu, učenici će moći da promene odluku koju su doneli tokom prijave za završni ispit. Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test - objasnili su iz resornog ministarstva.