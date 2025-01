"Odgovorom iz crkve da se naš Milan ne nalazi ni u jednom manastiru u Srbiji, Republici Srpskoj i na Hilandaru, srušena je još jedna naša nada. Preteško nam je i ne znamo šta više da radimo i gde da tražimo našeg sina" kazala je Marica Đorđević.

Ona je istakla da su odgovor Sinoda Srpske pravoslavne crkve dobili četiri meseca nakon što su poslali pismeni dopis, a obavestio ih je đakon Đorđe sa kojim su u stalnom kontaktu.

- On nam je usmeno to rekao, ali smo zatražili da nam dostavi i pismeno obaveštenje. Mnogo smo nade polagali u taj odgovor mada smo svesni da crkva nije u obavezi da nam kaže da li je on u nekom manastiru ili nije - rekla je Marica.

Porodica Đorđević naglašava da Milan nije imao neprijatelje, niti je imao probleme sa zakonom.

Njegova majka Marica ispričala je nedavno da se Milan neposredno pred nestanak žalio da ne može da spava i da ga nešto muči.

Rekao je bratu da ima nešto važno da mu kaže, ali nije stigao.