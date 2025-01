U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, sa najvišom temperaturom do 12 stepeni. Ujutro slab i umeren mraz, lokalna pojava poledice, a u nižim predelima i magla, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura od -7 stepeni do -1 stepen, najviša dnevna od 6 do 12 stepeni, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, od 0 do 4 stepena.