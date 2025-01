Svako slavlje, a posebno novogodišnja noć i Božić, sa euforijom donose i pojačan apetit. To i ne čudi, s obzirom na to da su tada trpeze i najobilnije,pa retko ko može da odoli svim tim slanim i slatkim đakonijama. Kada se na sve to doda i malo alkohola, trpi najviše želudac.