"Samo sam se molio da što pre prođem analize i testove, i da to mogu. Prvo što mi je palo na pamet, kada su doktori došli kod mene, bilo je kako je on. To je bilo moje prvo pitanje posle buđenja. I oni su rekli da je u redu, da u šok sobi mora da provede 24 sata, i da ćemo se sutradan videti. I onda sam bio najsrećniji, jer bubreg je počeo da radi bukvalno na stolu. Čim su mu presadili bubreg, njegov organizam ga je odmah prihvatio i počeo je da radi istog momenta", priča Branko.