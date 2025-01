"Kad odem u Kinu , ne mogu da kažem da mi nije lepo jer sam se vratila u zemlju iz koje sam ali se u isto vreme osećam kao turista. Nisam nikad živela u Kini, znam recimo običaje zbog mojih, ali nikad nisam to redovno doživljavala. U Srbiji je to već druga priča ", kaže Una i dodaje da od običaja najviše voli slave, nadovezujući se da su joj sarme i pečenje omiljena hrana.

"To se desilo neplanirano, dok smo na Kubi čekale selidbu u Gvatemalu. Una je već napamet znala sve bajke koje sam joj čitala, vrlo je kreativna i radoznala, tražila je nešto novo. To 'novo' sam morala da izmišljam. Međutim, desi se da mi se prispava ili zaboravim, a onda se ona posle 3-4 dana seti i pita me neki detalj iz prethodne bajke. Tada sam shvatila da to sve moram da zapisujem i tako su nastale 'Rastegljive priče'", rekla nam je Anja.