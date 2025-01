- Od 3 do 7. januara očekuju nas nova naoblačenja sa snegom, ali i temperature ispod 0 stepeni. Početkom januara 2025. trebalo bi da dođe do manjeg otopljenja sa maksimalnim temperaturama vazduha od 5 do 10 stepeni. Otopljenje bi trajalo dva do tri dana i najavilo bi promenu vremenu koja dolazi. Između 3. i 7. januara najverovatnije će do nas doći polarni vrtlog i hladni arktički vazduh, navodi Ivan Ristić za Espreso.