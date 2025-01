Državljani Republike Srbije starosti do 30 godina , koji gaje ljubav prema vojnom pozivu mogu da se prijave do 15. februara i dobiju priliku da steknu siguran i dobro plaćen posao, uz beneficirani radni staž, kvalitetno vojno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje porodice te mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja u službi.

Na konkurse se mogu prijaviti mladići i devojke koji su odslužili vojni rok sa oružjem, ali i oni koji to nisu, do sada, učinili. Kandidati koji do sada nisu odslužili vojni rok će, pre podnošenja prijave, morati da se jave nadležnom centru Ministarstva odbrane radi uvođenja u vojnu evidenciju i upućivanja na služenje vojnog roka.