Porodica Krnić iz Konaka, sela kod Sečnja, jedinstvena je u Srbiji, ali i regionu! Prvo su dobili sina, potom bliznakinje, a u novu godinu ulaze s pojačanjem, i to trojkama!

- To su prevaranti. Šta će vam? - on će.

- Ne zamerite, volim da se našalim. To su moja deca! - priča nam dok nas sprovodi do kuće svog sina Miloša (34) i snaje Jelene (34).

- Sasvim slučajno sam uzela uput za Front i otišla kod njih, tamo su mi rekli: "Vi treba da se porodite", nisam bila ni otvorena, normalno sam funkcionisala. Preko noći su me stigli bolovi i porodili su me na carski rez. Da nisam otišla u bolnicu, verovatno bih se u kolima porodila - kroz smeh će Jelena.

Jelena je trojke prvi put videla posle tri dana, a nakon izlaska iz bolnice obilazili su ih ona i Miloš na dva dana. Kad se bebe kupaju, tri osobe moraju biti angažovane, kako se jedna po jedna bude, tako i idu na kupanje, a sve to traje i po sat i po vremena. Smeje se Bogdana mami, traži je pogledom.

- Taj period dok smo bili odvojeni je bio težak, nisam mogla ni da ih držim, ni prislonim na grudi, prvi put sam pipnula Radmilu, i to samo jednu rukicu, u inkubatoru dok je bila. Taj period je težak za sve roditelje prevremeno rođenih beba i to je teško i za one koji nemaju podršku. Kad su došli kući, nismo ih ispuštali iz naručja - emotivna je ona.