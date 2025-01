Neki rimski senator Elevsije je bio njen verenik. Da bi ga odvratila od sebe, Julijana mu je rekla, da se neće udati za njega ako ne bude postao eparh toga grada. To mu je predložila misleći da nikada neće stići do te funkcije. Međutim, Elevsije se potrudio i postao eparh nikomidijski. Julijana mu je tada otkrila, da je ona hrišćanka i da ne može stupiti sa njim u brak, dok on ne primi njenu veru govoreći: "Šta nam vredi biti telesno ujedinjeni, a duhom razdeljeni?"