Takozvana droga za silovanje spada pod sintetičke droge i može postojati u tečnom obliku ili u obliku praha, a žrtvi se sipa u alkoholno piće i izaziva efekat omamljenosti koji traje do 8 sati.

- Ono što je jako važno da se zna jeste da se to radi organizovano vrlo retko to uradi samo jedna osoba, već postoji više njih koji pikiraju žrtvu kako bi kasnije nju iskoristile jedna ili više osoba, ono što je važno da se zna jeste da žrtva može biti i muškarac i žena. Oni imaju bol kod analnog otvora a kod njih se to namešta tako što oni misle da su bili sa nekom jako lepom devojkom, a zapravo ih iskoristi jedan ili više homoseksualaca - kaže Biljana Ćulafić, psihoterapeut za traume.