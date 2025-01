U Srbiji se danas očekuje naoblačenje i zahlađenje s kišom, koje će rano ujutru zahvatiti severne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod .

Sa padom temperature kiša će prelaziti u susnežicu i sneg , i to pre podne na zapadu Vojvodine i zapadu Srbije, a od sredine dana postepeno i u ostalim predelima, uglavnom južnije od Save i Dunava uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača.

Na severu će duvati umeren severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, a u ostalim krajevima slab i umeren, na planinama i jak jugozapadni, do kraja dana u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus pet do šest stepeni, a najviša od tri do 11 stepeni. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva očekuje se postepeni prestanak padavina.