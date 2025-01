Naoblačenje i zahlađenje sa kišom , koje je zahvatilo severne i zapadne, do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve Srbije, najavio je RHMZ.

Očekuje se stvaranje / povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima pretežno od 2 do 5 cm, a na planinama oko 10 cm, a na jugozapadu Srbije ponegde i za više od 15 cm novog snega. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u većini ostalih krajeva postepeni prestanak padavina uz mraz.

Upaljen meteo alarm

Za vikend bez padavina i hladno

U subotu ujutro i delom pre podne slab i umeren mraz, mestimično niska oblačnost, a ređe i kratkotrajna magla. U toku dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -8 na zapadu i jugozapadu Srbije do 0 stepeni u Negotinskoj Krajini, a najviša od 1 do 7 stepeni.