Jučerašnji dan doneo je Srbiji otopljenje i pojačanje jugozapadnog vetra. Fenski efekat vetra doneo je severu i zapadu Srbije jutros temperature i do 13 stepeni koliko je mereno u Podrinju, odnosno u Loznici, a juče ujutro mereno je -4.

Dakle, jutros je bilo toplije i za 17 stepeni. Zbog fenskog efekta vetra, u Sjenici je jutros minimalna temperatura bila 4 stepena, što je 22 stepena viša temperatura nego juče ujutro kada je bilo -18 stepeni. Inače, u Sjenici je nakon jučerašnjih jutarnjih -18 stepeni, tokom dana počeo da duva jugozapadni vetar fenskog efekta, temperatura je potom porasla na 8 stepeni.

U Beogradu je jutros bilo 9 stepeni, a juče ujutro -3 stepena. Dakle, jutro je najtopliji deo dana u Beogradu, Vojvodini, Podrinju, na zapadu Srbije i u centralnoj Srbiji, s obzirom na to da će hladni front tokom dana doneti osetniji pad, jak severac i sneg.

Već tokom jutra hladni front stigao je do Podrinja i severozapada Srbije i uz jak severozapadni vetar obara temperaturu. U ovom času hladni front prešao je preko cele Vojvodine, Beograda, Podrinja i zapadne Srbije, gde su temperature opale na 3 stepena, a sada se kreće preko Šumadije i centralne Srbije. Istovremeno, ispred hladnog fronta na jugu, jugoistoku i istoku Srbije je i dalje toplo, ali i suvo, uz temperature i do 14 stepeni, najavljuje Đorđe Đurić.

Iza hladnog fronta dolazi do priliva osetno hladnije vazdušne mase, uz jak severozapadni vetar, pa će uz dalji pad temperature u nastavku dana kiša preći u sneg prvo u severnim i zapadnim predelima i na planinama, a do kraja dana i večeri i u ostalim predelima Srbije.

Više padavina očekuje se na zapadu Srbije.

Očekuje se da padne od 5 do 15 litara padavina, a u obliku snega od 1 do 5 cm, lokalno u nižim predelima i do 10 cm, a na planinama i više, na zapadu i jugozapadu i od 15 do 20 cm.

Hladni front vrlo brzo premeštaće se preko Srbije. Već krajem dana u Vojvodini, u noći ka suboti i u ostalim predelima Srbije prestanak padavina.

Za vikend suvo, samo još u subotu ujutro na jugu sa snegom. Biće hladnije, uz maksimalne temperature od 0 na jugu do 6°C na severu i istoku Srbije. Ipak, jutra će biti veoma hladna, uz umeren i jak mraz. Najhladnije biće u nedelju ujutro, kada u svim predelima bude vedro, uz jako izračivanje vazduha. Jutarnja temperatura kretaće se od -10 do -5°C, lokalno i do -15 stepeni, a na Pešteru i niže.

Na Badnji dan očekuje se osetnije otopljenje i drastičan porast temperatura, pa će jutarnje preći u plus, a dnevne ići i iznad 10 stepeni. Najtoplije biće na Božić, pa sve do 9. januara, uz temperature i do 15 stepeni, ali uz više oblačnosti, ponedge i kišu.